THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.56 ve Yüksek fiyatı olarak 22.63 aralığında işlem gördü.
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
THY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi 22.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.56 - 22.63 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 26 değerine ulaştı. THY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi şu anda 22.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.62% ve USD değerlerini izler. THY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
THY hisse senedi nasıl alınır?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisselerini şu anki 22.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.58 ve Ask 22.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 26 ve günlük değişim oranı -0.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte THY fiyat hareketlerini takip edin.
THY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.76 - 22.99 ve mevcut fiyatı 22.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.58 veya Ask 22.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.70% ve 6 aylık değişim oranı 3.11% değerlerini karşılaştırır. THY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi yıllık olarak 22.99 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.76 - 22.99). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF performansını takip edin.
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.76 - 22.99 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki THY fiyat hareketlerini izleyin.
THY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 22.68 ve yıllık değişim oranı -0.62% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 22.68
- Açılış
- 22.63
- Satış
- 22.58
- Alış
- 22.88
- Düşük
- 22.56
- Yüksek
- 22.63
- Hacim
- 26
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- -0.70%
- 6 aylık değişim
- 3.11%
- Yıllık değişim
- -0.62%
