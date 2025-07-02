报价部分
货币 / THY
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

22.68 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日THY汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.73进行交易。

关注Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

THY股票今天的价格是多少？

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF股票今天的定价为22.68。它在22.66 - 22.73范围内交易，昨天的收盘价为22.69，交易量达到13。THY的实时价格图表显示了这些更新。

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF股票是否支付股息？

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF目前的价值为22.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.18%和USD。实时查看图表以跟踪THY走势。

如何购买THY股票？

您可以以22.68的当前价格购买Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF股票。订单通常设置在22.68或22.98附近，而13和-0.22%显示市场活动。立即关注THY的实时图表更新。

如何投资THY股票？

投资Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF需要考虑年度范围21.76 - 22.99和当前价格22.68。许多人在以22.68或22.98下订单之前，会比较-0.26%和。实时查看THY价格图表，了解每日变化。

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF的最高价格是22.99。在21.76 - 22.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF的绩效。

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF股票的最低价格是多少？

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF（THY）的最低价格为21.76。将其与当前的22.68和21.76 - 22.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THY股票是什么时候拆分的？

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.69和-0.18%中可见。

日范围
22.66 22.73
年范围
21.76 22.99
前一天收盘价
22.69
开盘价
22.73
卖价
22.68
买价
22.98
最低价
22.66
最高价
22.73
交易量
13
日变化
-0.04%
月变化
-0.26%
6个月变化
3.56%
年变化
-0.18%
