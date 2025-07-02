QuotazioniSezioni
THY
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

22.68 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio THY ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.66 e ad un massimo di 22.73.

Segui le dinamiche di Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

THY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni THY oggi?

Oggi le azioni Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF sono prezzate a 22.68. Viene scambiato all'interno di 22.66 - 22.73, la chiusura di ieri è stata 22.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di THY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF pagano dividendi?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF è attualmente valutato a 22.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di THY.

Come acquistare azioni THY?

Puoi acquistare azioni Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF al prezzo attuale di 22.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.68 o 22.98, mentre 13 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di THY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni THY?

Investire in Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.76 - 22.99 e il prezzo attuale 22.68. Molti confrontano -0.26% e 3.56% prima di effettuare ordini su 22.68 o 22.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di THY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Il prezzo massimo di Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF nell'ultimo anno è stato 22.99. All'interno di 21.76 - 22.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Il prezzo più basso di Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) nel corso dell'anno è stato 21.76. Confrontandolo con gli attuali 22.68 e 21.76 - 22.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda THY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di THY?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.69 e -0.18%.

Intervallo Giornaliero
22.66 22.73
Intervallo Annuale
21.76 22.99
Chiusura Precedente
22.69
Apertura
22.73
Bid
22.68
Ask
22.98
Minimo
22.66
Massimo
22.73
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
-0.26%
Variazione Semestrale
3.56%
Variazione Annuale
-0.18%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
16:00
USD
Rapporto WASDE
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
