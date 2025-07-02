KurseKategorien
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

22.58 USD 0.10 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THY hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.56 bis zu einem Hoch von 22.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von THY heute?

Die Aktie von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) notiert heute bei 22.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.56 - 22.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.68 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von THY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie THY Dividenden?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF wird derzeit mit 22.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von THY zu verfolgen.

Wie kaufe ich THY-Aktien?

Sie können Aktien von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) zum aktuellen Kurs von 22.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.58 oder 22.88 platziert, während 26 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von THY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in THY-Aktien?

Bei einer Investition in Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF müssen die jährliche Spanne 21.76 - 22.99 und der aktuelle Kurs 22.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.70% und 3.11%, bevor sie Orders zu 22.58 oder 22.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von THY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Der höchste Kurs von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) im vergangenen Jahr lag bei 22.99. Innerhalb von 21.76 - 22.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Der niedrigste Kurs von Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) im Laufe des Jahres betrug 21.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.58 und der Spanne 21.76 - 22.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von THY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von THY statt?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.68 und -0.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.56 22.63
Jahresspanne
21.76 22.99
Vorheriger Schlusskurs
22.68
Eröffnung
22.63
Bid
22.58
Ask
22.88
Tief
22.56
Hoch
22.63
Volumen
26
Tagesänderung
-0.44%
Monatsänderung
-0.70%
6-Monatsänderung
3.11%
Jahresänderung
-0.62%
