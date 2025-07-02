КотировкиРазделы
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

22.68 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс THY за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.73.

Следите за динамикой Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THY сегодня?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) сегодня оценивается на уровне 22.68. Инструмент торгуется в пределах 22.66 - 22.73, вчерашнее закрытие составило 22.69, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF в настоящее время оценивается в 22.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.18% и USD. Отслеживайте движения THY на графике в реальном времени.

Как купить акции THY?

Вы можете купить акции Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) по текущей цене 22.68. Ордера обычно размещаются около 22.68 или 22.98, тогда как 13 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THY?

Инвестирование в Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.76 - 22.99 и текущей цены 22.68. Многие сравнивают -0.26% и 3.56% перед размещением ордеров на 22.68 или 22.98. Изучайте ежедневные изменения цены THY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Самая высокая цена Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) за последний год составила 22.99. Акции заметно колебались в пределах 21.76 - 22.99, сравнение с 22.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

Самая низкая цена Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) за год составила 21.76. Сравнение с текущими 22.68 и 21.76 - 22.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THY?

В прошлом Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.69 и -0.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.66 22.73
Годовой диапазон
21.76 22.99
Предыдущее закрытие
22.69
Open
22.73
Bid
22.68
Ask
22.98
Low
22.66
High
22.73
Объем
13
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.26%
6-месячное изменение
3.56%
Годовое изменение
-0.18%
