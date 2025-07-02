CotaçõesSeções
Moedas / THY
Voltar para Ações

THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

22.68 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do THY para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.66 e o mais alto foi 22.73.

Veja a dinâmica do par de moedas Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de THY hoje?

Hoje Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) está avaliado em 22.68. O instrumento é negociado dentro de 22.66 - 22.73, o fechamento de ontem foi 22.69, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de THY em tempo real.

As ações de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF pagam dividendos?

Atualmente Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF está avaliado em 22.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.18% e USD. Monitore os movimentos de THY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de THY?

Você pode comprar ações de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) pelo preço atual 22.68. Ordens geralmente são executadas perto de 22.68 ou 22.98, enquanto 13 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de THY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de THY?

Investir em Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF envolve considerar a faixa anual 21.76 - 22.99 e o preço atual 22.68. Muitos comparam -0.26% e 3.56% antes de enviar ordens em 22.68 ou 22.98. Estude as mudanças diárias de preço de THY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

O maior preço de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) no último ano foi 22.99. As ações oscilaram bastante dentro de 21.76 - 22.99, e a comparação com 22.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?

O menor preço de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) no ano foi 21.76. A comparação com o preço atual 22.68 e 21.76 - 22.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de THY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de THY?

No passado Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.69 e -0.18% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.66 22.73
Faixa anual
21.76 22.99
Fechamento anterior
22.69
Open
22.73
Bid
22.68
Ask
22.98
Low
22.66
High
22.73
Volume
13
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
-0.26%
Mudança de 6 meses
3.56%
Mudança anual
-0.18%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.