THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THYの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり22.56の安値と22.63の高値で取引されました。
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
THY株の現在の価格は？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの株価は本日22.58です。22.56 - 22.63内で取引され、前日の終値は22.68、取引量は26に達しました。THYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの株は配当を出しますか？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの現在の価格は22.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.62%やUSDにも注目します。THYの動きはライブチャートで確認できます。
THY株を買う方法は？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの株は現在22.58で購入可能です。注文は通常22.58または22.88付近で行われ、26や-0.22%が市場の動きを示します。THYの最新情報はライブチャートで確認できます。
THY株に投資する方法は？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFへの投資では、年間の値幅21.76 - 22.99と現在の22.58を考慮します。注文は多くの場合22.58や22.88で行われる前に、-0.70%や3.11%と比較されます。THYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの株の最高値は？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの過去1年の最高値は22.99でした。21.76 - 22.99内で株価は大きく変動し、22.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFの株の最低値は？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF(THY)の年間最安値は21.76でした。現在の22.58や21.76 - 22.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。THYの動きはライブチャートで確認できます。
THYの株式分割はいつ行われましたか？
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.68、-0.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.68
- 始値
- 22.63
- 買値
- 22.58
- 買値
- 22.88
- 安値
- 22.56
- 高値
- 22.63
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- -0.70%
- 6ヶ月の変化
- 3.11%
- 1年の変化
- -0.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%