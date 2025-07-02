- Panorámica
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
El tipo de cambio de THY de hoy ha cambiado un -0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.56, mientras que el máximo ha alcanzado 22.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de THY hoy?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) se evalúa hoy en 22.58. El instrumento se negocia dentro de 22.56 - 22.63; el cierre de ayer ha sido 22.68 y el volumen comercial ha alcanzado 26. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios THY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF se evalúa actualmente en 22.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.62% y USD. Monitoree los movimientos de THY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de THY?
Puede comprar acciones de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) al precio actual de 22.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.58 o 22.88, mientras que 26 y -0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de THY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de THY?
Invertir en Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.76 - 22.99 y el precio actual 22.58. Muchos comparan -0.70% y 3.11% antes de colocar órdenes en 22.58 o 22.88. Estudie los cambios diarios de precios de THY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?
El precio más alto de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) en el último año ha sido 22.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.76 - 22.99, una comparación con 22.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF?
El precio más bajo de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) para el año ha sido 21.76. La comparación con los actuales 22.58 y 21.76 - 22.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de THY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de THY?
En el pasado, Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.68 y -0.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.68
- Open
- 22.63
- Bid
- 22.58
- Ask
- 22.88
- Low
- 22.56
- High
- 22.63
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- -0.44%
- Cambio mensual
- -0.70%
- Cambio a 6 meses
- 3.11%
- Cambio anual
- -0.62%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%