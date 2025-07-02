- Aperçu
THY: Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Le taux de change de THY a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.66 et à un maximum de 22.73.
Suivez la dynamique Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
THY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action THY aujourd'hui ?
L'action Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF est cotée à 22.68 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.66 - 22.73, a clôturé hier à 22.69 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de THY présente ces mises à jour.
L'action Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF est actuellement valorisé à 22.68. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de THY.
Comment acheter des actions THY ?
Vous pouvez acheter des actions Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF au cours actuel de 22.68. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.68 ou de 22.98, le 13 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de THY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action THY ?
Investir dans Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.76 - 22.99 et le prix actuel 22.68. Beaucoup comparent -0.26% et 3.56% avant de passer des ordres à 22.68 ou 22.98. Consultez le graphique du cours de THY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF l'année dernière était 22.99. Au cours de 21.76 - 22.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF ?
Le cours le plus bas de Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) sur l'année a été 21.76. Sa comparaison avec 22.68 et 21.76 - 22.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de THY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action THY a-t-elle été divisée ?
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.69 et -0.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.69
- Ouverture
- 22.73
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- Plus Bas
- 22.66
- Plus Haut
- 22.73
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- -0.26%
- Changement à 6 Mois
- 3.56%
- Changement Annuel
- -0.18%
