Dövizler / THG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
THG: Hanover Insurance Group Inc
175.03 USD 0.48 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THG fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 174.20 ve Yüksek fiyatı olarak 177.49 aralığında işlem gördü.
Hanover Insurance Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THG haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Radian Group Expands Into Multi-Line Specialty Insurance With Inigo
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- Should Value Investors Buy The Hanover Insurance Group (THG) Stock?
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Hanover Insurance Group hisseleri 181,39 dolar ile rekor seviyeye ulaştı
- Hanover Insurance Group stock hits all-time high at 181.39 USD
- FTSE 100 bugün: Hisseler yükseldi, sterlin arttı; ECB faizleri sabit tuttu
- Hanover Insurance Group (THG) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- FTSE 100 today: Stocks climb, pound rises; ECB holds rates
- THG hisseleri, gelir büyümesinin hızlanması ve görünümün korunmasıyla %8’in üzerinde yükseldi
- THG swings to £76 mln profit on Ingenuity deal; EBITDA slumps 35%
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) Presents at KBW Insurance Conference 2025
- The Hanover at KBW Insurance Conference: Strategic Focus on Diversification
- Thg stock reaches all-time high at 178.77 USD
- Hanover Insurance Group (THG) Could Be a Great Choice
- Hanover Insurance prices $500 million senior notes offering
- Hanover Insurance names Toni Mitchell to lead tech and life sciences unit
- Hanover Insurance: Attractive Valuation After Solid Q2 Results (NYSE:THG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Hanover Insurance Group price target to $190
- THG sells Claremont Ingredients for £103m amid nutrition strategy shift
Günlük aralık
174.20 177.49
Yıllık aralık
142.47 182.64
- Önceki kapanış
- 175.51
- Açılış
- 176.94
- Satış
- 175.03
- Alış
- 175.33
- Düşük
- 174.20
- Yüksek
- 177.49
- Hacim
- 331
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- 1.05%
- 6 aylık değişim
- 0.68%
- Yıllık değişim
- 18.17%
21 Eylül, Pazar