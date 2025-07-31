Валюты / THG
THG: Hanover Insurance Group Inc
174.49 USD 2.03 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THG за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.69, а максимальная — 176.28.
Следите за динамикой Hanover Insurance Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости THG
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Акции Hanover Insurance Group достигли исторического максимума в $181,39
- Hanover Insurance Group stock hits all-time high at 181.39 USD
- Hanover Insurance Group (THG) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- FTSE 100 today: Stocks climb, pound rises; ECB holds rates
- Акции THG подскочили более чем на 8% на фоне роста выручки
- THG swings to £76 mln profit on Ingenuity deal; EBITDA slumps 35%
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) Presents at KBW Insurance Conference 2025
- The Hanover at KBW Insurance Conference: Strategic Focus on Diversification
- Thg stock reaches all-time high at 178.77 USD
- Hanover Insurance Group (THG) Could Be a Great Choice
- Hanover Insurance prices $500 million senior notes offering
- Hanover Insurance names Toni Mitchell to lead tech and life sciences unit
- Hanover Insurance: Attractive Valuation After Solid Q2 Results (NYSE:THG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Hanover Insurance Group price target to $190
- THG sells Claremont Ingredients for £103m amid nutrition strategy shift
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hanover (THG) Q2 EPS Jumps 131%
- Earnings call transcript: Hanover Insurance Q2 2025 beats expectations, stock surges
- The Hanover Insurance Group price target raised to $200 from $185 at Citizens JMP
- Hanover Insurance (THG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Дневной диапазон
173.69 176.28
Годовой диапазон
142.47 182.64
- Предыдущее закрытие
- 176.52
- Open
- 175.21
- Bid
- 174.49
- Ask
- 174.79
- Low
- 173.69
- High
- 176.28
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 0.37%
- Годовое изменение
- 17.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.