Валюты / THG
THG: Hanover Insurance Group Inc

174.49 USD 2.03 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс THG за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.69, а максимальная — 176.28.

Следите за динамикой Hanover Insurance Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
173.69 176.28
Годовой диапазон
142.47 182.64
Предыдущее закрытие
176.52
Open
175.21
Bid
174.49
Ask
174.79
Low
173.69
High
176.28
Объем
231
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
0.37%
Годовое изменение
17.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.