货币 / THG
THG: Hanover Insurance Group Inc
176.37 USD 1.88 (1.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THG汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点175.46和高点176.63进行交易。
关注Hanover Insurance Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
175.46 176.63
年范围
142.47 182.64
- 前一天收盘价
- 174.49
- 开盘价
- 176.18
- 卖价
- 176.37
- 买价
- 176.67
- 最低价
- 175.46
- 最高价
- 176.63
- 交易量
- 39
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- 1.45%
- 年变化
- 19.07%
