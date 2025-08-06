Devises / THG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
THG: Hanover Insurance Group Inc
175.03 USD 0.48 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THG a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.20 et à un maximum de 177.49.
Suivez la dynamique Hanover Insurance Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THG Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Radian Group Expands Into Multi-Line Specialty Insurance With Inigo
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- Should Value Investors Buy The Hanover Insurance Group (THG) Stock?
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Le titre de Hanover Insurance Group atteint un niveau record à 181,39 USD
- Hanover Insurance Group stock hits all-time high at 181.39 USD
- Le FTSE 100 en hausse, la livre sterling progresse ; la BCE maintient ses taux
- Hanover Insurance Group (THG) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- FTSE 100 today: Stocks climb, pound rises; ECB holds rates
- THG enregistre un bénéfice de 76 millions £ grâce à l’accord Ingenuity ; l’EBITDA chute de 35%
- THG swings to £76 mln profit on Ingenuity deal; EBITDA slumps 35%
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) Presents at KBW Insurance Conference 2025
- The Hanover at KBW Insurance Conference: Strategic Focus on Diversification
- Thg stock reaches all-time high at 178.77 USD
- Hanover Insurance Group (THG) Could Be a Great Choice
- Hanover Insurance prices $500 million senior notes offering
- Hanover Insurance names Toni Mitchell to lead tech and life sciences unit
- Hanover Insurance: Attractive Valuation After Solid Q2 Results (NYSE:THG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Hanover Insurance Group price target to $190
- THG sells Claremont Ingredients for £103m amid nutrition strategy shift
Range quotidien
174.20 177.49
Range Annuel
142.47 182.64
- Clôture Précédente
- 175.51
- Ouverture
- 176.94
- Bid
- 175.03
- Ask
- 175.33
- Plus Bas
- 174.20
- Plus Haut
- 177.49
- Volume
- 331
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 1.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.68%
- Changement Annuel
- 18.17%
20 septembre, samedi