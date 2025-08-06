CotationsSections
THG: Hanover Insurance Group Inc

175.03 USD 0.48 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de THG a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.20 et à un maximum de 177.49.

Suivez la dynamique Hanover Insurance Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
174.20 177.49
Range Annuel
142.47 182.64
Clôture Précédente
175.51
Ouverture
176.94
Bid
175.03
Ask
175.33
Plus Bas
174.20
Plus Haut
177.49
Volume
331
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
1.05%
Changement à 6 Mois
0.68%
Changement Annuel
18.17%
20 septembre, samedi