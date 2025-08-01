クォートセクション
THG
THG: Hanover Insurance Group Inc

175.51 USD 0.61 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

THGの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり174.11の安値と176.73の高値で取引されました。

Hanover Insurance Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
174.11 176.73
1年のレンジ
142.47 182.64
以前の終値
174.90
始値
174.11
買値
175.51
買値
175.81
安値
174.11
高値
176.73
出来高
402
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
1.33%
6ヶ月の変化
0.95%
1年の変化
18.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K