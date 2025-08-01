通貨 / THG
THG: Hanover Insurance Group Inc
175.51 USD 0.61 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THGの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり174.11の安値と176.73の高値で取引されました。
Hanover Insurance Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THG News
1日のレンジ
174.11 176.73
1年のレンジ
142.47 182.64
- 以前の終値
- 174.90
- 始値
- 174.11
- 買値
- 175.51
- 買値
- 175.81
- 安値
- 174.11
- 高値
- 176.73
- 出来高
- 402
- 1日の変化
- 0.35%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 0.95%
- 1年の変化
- 18.49%
