THG: Hanover Insurance Group Inc
174.90 USD 0.41 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de THG de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 174.55, mientras que el máximo ha alcanzado 176.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hanover Insurance Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
174.55 176.92
Rango anual
142.47 182.64
- Cierres anteriores
- 174.49
- Open
- 176.18
- Bid
- 174.90
- Ask
- 175.20
- Low
- 174.55
- High
- 176.92
- Volumen
- 335
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 0.98%
- Cambio a 6 meses
- 0.60%
- Cambio anual
- 18.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B