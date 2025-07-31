Währungen / THG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
THG: Hanover Insurance Group Inc
175.51 USD 0.61 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THG hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.11 bis zu einem Hoch von 176.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hanover Insurance Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THG News
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- Should Value Investors Buy The Hanover Insurance Group (THG) Stock?
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Hanover Insurance Group: Aktie erreicht Rekordhoch von 181,39 USD/n
- Hanover Insurance Group stock hits all-time high at 181.39 USD
- Hanover Insurance Group (THG) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- FTSE 100 today: Stocks climb, pound rises; ECB holds rates
- THG swings to £76 mln profit on Ingenuity deal; EBITDA slumps 35%
- Should Value Investors Buy Mercury General (MCY) Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) Presents at KBW Insurance Conference 2025
- The Hanover at KBW Insurance Conference: Strategic Focus on Diversification
- Thg stock reaches all-time high at 178.77 USD
- Hanover Insurance Group (THG) Could Be a Great Choice
- Hanover Insurance prices $500 million senior notes offering
- Hanover Insurance names Toni Mitchell to lead tech and life sciences unit
- Hanover Insurance: Attractive Valuation After Solid Q2 Results (NYSE:THG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Hanover Insurance Group price target to $190
- THG sells Claremont Ingredients for £103m amid nutrition strategy shift
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hanover (THG) Q2 EPS Jumps 131%
- Earnings call transcript: Hanover Insurance Q2 2025 beats expectations, stock surges
- The Hanover Insurance Group price target raised to $200 from $185 at Citizens JMP
Tagesspanne
174.11 176.73
Jahresspanne
142.47 182.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.90
- Eröffnung
- 174.11
- Bid
- 175.51
- Ask
- 175.81
- Tief
- 174.11
- Hoch
- 176.73
- Volumen
- 402
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 1.33%
- 6-Monatsänderung
- 0.95%
- Jahresänderung
- 18.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K