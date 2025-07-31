KurseKategorien
THG: Hanover Insurance Group Inc

175.51 USD 0.61 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THG hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.11 bis zu einem Hoch von 176.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hanover Insurance Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
174.11 176.73
Jahresspanne
142.47 182.64
Vorheriger Schlusskurs
174.90
Eröffnung
174.11
Bid
175.51
Ask
175.81
Tief
174.11
Hoch
176.73
Volumen
402
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
1.33%
6-Monatsänderung
0.95%
Jahresänderung
18.49%
