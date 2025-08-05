통화 / THG
THG: Hanover Insurance Group Inc
175.03 USD 0.48 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
THG 환율이 오늘 -0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 174.20이고 고가는 177.49이었습니다.
Hanover Insurance Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
THG News
일일 변동 비율
174.20 177.49
년간 변동
142.47 182.64
- 이전 종가
- 175.51
- 시가
- 176.94
- Bid
- 175.03
- Ask
- 175.33
- 저가
- 174.20
- 고가
- 177.49
- 볼륨
- 331
- 일일 변동
- -0.27%
- 월 변동
- 1.05%
- 6개월 변동
- 0.68%
- 년간 변동율
- 18.17%
