TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.55 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TFI fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.51 ve Yüksek fiyatı olarak 45.59 aralığında işlem gördü.

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

TFI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hisse senedi 45.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.51 - 45.59 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 429 değerine ulaştı. TFI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hisse senedi şu anda 45.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.74% ve USD değerlerini izler. TFI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TFI hisse senedi nasıl alınır?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hisselerini şu anki 45.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.55 ve Ask 45.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 429 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TFI fiyat hareketlerini takip edin.

TFI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.84 - 46.68 ve mevcut fiyatı 45.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.55 veya Ask 45.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.07% ve 6 aylık değişim oranı 2.38% değerlerini karşılaştırır. TFI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 46.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.84 - 46.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF performansını takip edin.

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.84 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.84 - 46.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TFI fiyat hareketlerini izleyin.

TFI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 45.54 ve yıllık değişim oranı -0.74% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
45.51 45.59
Yıllık aralık
42.84 46.68
Önceki kapanış
45.54
Açılış
45.55
Satış
45.55
Alış
45.85
Düşük
45.51
Yüksek
45.59
Hacim
429
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
0.07%
6 aylık değişim
2.38%
Yıllık değişim
-0.74%
