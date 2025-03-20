КотировкиРазделы
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.53 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TFI за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.51, а максимальная — 45.59.

Следите за динамикой SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFI сегодня?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) сегодня оценивается на уровне 45.53. Инструмент торгуется в пределах 45.51 - 45.59, вчерашнее закрытие составило 45.54, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 45.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения TFI на графике в реальном времени.

Как купить акции TFI?

Вы можете купить акции SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) по текущей цене 45.53. Ордера обычно размещаются около 45.53 или 45.83, тогда как 83 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFI?

Инвестирование в SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 42.84 - 46.68 и текущей цены 45.53. Многие сравнивают 0.02% и 2.34% перед размещением ордеров на 45.53 или 45.83. Изучайте ежедневные изменения цены TFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) за последний год составила 46.68. Акции заметно колебались в пределах 42.84 - 46.68, сравнение с 45.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) за год составила 42.84. Сравнение с текущими 45.53 и 42.84 - 46.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFI?

В прошлом SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.54 и -0.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.51 45.59
Годовой диапазон
42.84 46.68
Предыдущее закрытие
45.54
Open
45.55
Bid
45.53
Ask
45.83
Low
45.51
High
45.59
Объем
83
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
2.34%
Годовое изменение
-0.78%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.