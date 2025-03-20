报价部分
货币 / TFI
回到股票

TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.53 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TFI汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点45.51和高点45.59进行交易。

关注SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFI新闻

常见问题解答

TFI股票今天的价格是多少？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票今天的定价为45.53。它在45.51 - 45.59范围内交易，昨天的收盘价为45.54，交易量达到83。TFI的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF目前的价值为45.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.78%和USD。实时查看图表以跟踪TFI走势。

如何购买TFI股票？

您可以以45.53的当前价格购买SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在45.53或45.83附近，而83和-0.04%显示市场活动。立即关注TFI的实时图表更新。

如何投资TFI股票？

投资SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF需要考虑年度范围42.84 - 46.68和当前价格45.53。许多人在以45.53或45.83下订单之前，会比较0.02%和。实时查看TFI价格图表，了解每日变化。

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF的最高价格是46.68。在42.84 - 46.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF的绩效。

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF（TFI）的最低价格为42.84。将其与当前的45.53和42.84 - 46.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFI股票是什么时候拆分的？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.54和-0.78%中可见。

日范围
45.51 45.59
年范围
42.84 46.68
前一天收盘价
45.54
开盘价
45.55
卖价
45.53
买价
45.83
最低价
45.51
最高价
45.59
交易量
83
日变化
-0.02%
月变化
0.02%
6个月变化
2.34%
年变化
-0.78%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值