TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF
今日TFI汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点45.51和高点45.59进行交易。
关注SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFI新闻
- MUB: A Low-Cost, Investment-Grade Municipal Bond Fund (NYSEARCA:MUB)
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- TFI: Index Tracking Muni Funds Just Don't Work Well (NYSEARCA:TFI)
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
- Municipal Bonds: Built To Withstand Federal Funding Cuts
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
常见问题解答
TFI股票今天的价格是多少？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票今天的定价为45.53。它在45.51 - 45.59范围内交易，昨天的收盘价为45.54，交易量达到83。TFI的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF目前的价值为45.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.78%和USD。实时查看图表以跟踪TFI走势。
如何购买TFI股票？
您可以以45.53的当前价格购买SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在45.53或45.83附近，而83和-0.04%显示市场活动。立即关注TFI的实时图表更新。
如何投资TFI股票？
投资SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF需要考虑年度范围42.84 - 46.68和当前价格45.53。许多人在以45.53或45.83下订单之前，会比较0.02%和。实时查看TFI价格图表，了解每日变化。
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF的最高价格是46.68。在42.84 - 46.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF的绩效。
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF（TFI）的最低价格为42.84。将其与当前的45.53和42.84 - 46.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFI股票是什么时候拆分的？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.54和-0.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.54
- 开盘价
- 45.55
- 卖价
- 45.53
- 买价
- 45.83
- 最低价
- 45.51
- 最高价
- 45.59
- 交易量
- 83
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- 2.34%
- 年变化
- -0.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.651%