CotizacionesSecciones
Divisas / TFI
Volver a Acciones

TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.55 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TFI de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.51, mientras que el máximo ha alcanzado 45.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFI News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de TFI hoy?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) se evalúa hoy en 45.55. El instrumento se negocia dentro de 45.51 - 45.59; el cierre de ayer ha sido 45.54 y el volumen comercial ha alcanzado 429. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TFI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF se evalúa actualmente en 45.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.74% y USD. Monitoree los movimientos de TFI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de TFI?

Puede comprar acciones de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) al precio actual de 45.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.55 o 45.85, mientras que 429 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TFI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de TFI?

Invertir en SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.84 - 46.68 y el precio actual 45.55. Muchos comparan 0.07% y 2.38% antes de colocar órdenes en 45.55 o 45.85. Estudie los cambios diarios de precios de TFI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

El precio más alto de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) en el último año ha sido 46.68. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.84 - 46.68, una comparación con 45.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

El precio más bajo de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) para el año ha sido 42.84. La comparación con los actuales 45.55 y 42.84 - 46.68 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TFI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TFI?

En el pasado, SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.54 y -0.74% después de las acciones corporativas.

Rango diario
45.51 45.59
Rango anual
42.84 46.68
Cierres anteriores
45.54
Open
45.55
Bid
45.55
Ask
45.85
Low
45.51
High
45.59
Volumen
429
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
0.07%
Cambio a 6 meses
2.38%
Cambio anual
-0.74%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.