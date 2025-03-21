- 概要
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF
TFIの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり45.51の安値と45.59の高値で取引されました。
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TFI News
よくあるご質問
TFI株の現在の価格は？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株価は本日45.55です。45.51 - 45.59内で取引され、前日の終値は45.54、取引量は429に達しました。TFIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの現在の価格は45.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.74%やUSDにも注目します。TFIの動きはライブチャートで確認できます。
TFI株を買う方法は？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株は現在45.55で購入可能です。注文は通常45.55または45.85付近で行われ、429や0.00%が市場の動きを示します。TFIの最新情報はライブチャートで確認できます。
TFI株に投資する方法は？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅42.84 - 46.68と現在の45.55を考慮します。注文は多くの場合45.55や45.85で行われる前に、0.07%や2.38%と比較されます。TFIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの株の最高値は？
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は46.68でした。42.84 - 46.68内で株価は大きく変動し、45.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの株の最低値は？
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF(TFI)の年間最安値は42.84でした。現在の45.55や42.84 - 46.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFIの動きはライブチャートで確認できます。
TFIの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.54、-0.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.54
- 始値
- 45.55
- 買値
- 45.55
- 買値
- 45.85
- 安値
- 45.51
- 高値
- 45.59
- 出来高
- 429
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- 2.38%
- 1年の変化
- -0.74%
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%