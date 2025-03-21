クォートセクション
通貨 / TFI
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.55 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFIの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり45.51の安値と45.59の高値で取引されました。

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TFI株の現在の価格は？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株価は本日45.55です。45.51 - 45.59内で取引され、前日の終値は45.54、取引量は429に達しました。TFIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの現在の価格は45.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.74%やUSDにも注目します。TFIの動きはライブチャートで確認できます。

TFI株を買う方法は？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFの株は現在45.55で購入可能です。注文は通常45.55または45.85付近で行われ、429や0.00%が市場の動きを示します。TFIの最新情報はライブチャートで確認できます。

TFI株に投資する方法は？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅42.84 - 46.68と現在の45.55を考慮します。注文は多くの場合45.55や45.85で行われる前に、0.07%や2.38%と比較されます。TFIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの株の最高値は？

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は46.68でした。42.84 - 46.68内で株価は大きく変動し、45.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの株の最低値は？

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF(TFI)の年間最安値は42.84でした。現在の45.55や42.84 - 46.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFIの動きはライブチャートで確認できます。

TFIの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.54、-0.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.51 45.59
1年のレンジ
42.84 46.68
以前の終値
45.54
始値
45.55
買値
45.55
買値
45.85
安値
45.51
高値
45.59
出来高
429
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.07%
6ヶ月の変化
2.38%
1年の変化
-0.74%
