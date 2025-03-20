CotationsSections
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.54 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TFI a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.53 et à un maximum de 45.63.

Suivez la dynamique SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TFI aujourd'hui ?

L'action SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF est cotée à 45.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.53 - 45.63, a clôturé hier à 45.54 et son volume d'échange a atteint 284. Le graphique en temps réel du cours de TFI présente ces mises à jour.

L'action SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF est actuellement valorisé à 45.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TFI.

Comment acheter des actions TFI ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF au cours actuel de 45.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.54 ou de 45.84, le 284 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TFI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TFI ?

Investir dans SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.84 - 46.68 et le prix actuel 45.54. Beaucoup comparent 0.04% et 2.36% avant de passer des ordres à 45.54 ou 45.84. Consultez le graphique du cours de TFI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF l'année dernière était 46.68. Au cours de 42.84 - 46.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) sur l'année a été 42.84. Sa comparaison avec 45.54 et 42.84 - 46.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TFI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TFI a-t-elle été divisée ?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.54 et -0.76% après les opérations sur titres.

Range quotidien
45.53 45.63
Range Annuel
42.84 46.68
Clôture Précédente
45.54
Ouverture
45.63
Bid
45.54
Ask
45.84
Plus Bas
45.53
Plus Haut
45.63
Volume
284
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
2.36%
Changement Annuel
-0.76%
