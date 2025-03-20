CotaçõesSeções
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.53 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TFI para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.51 e o mais alto foi 45.59.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TFI hoje?

Hoje SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) está avaliado em 45.53. O instrumento é negociado dentro de 45.51 - 45.59, o fechamento de ontem foi 45.54, e o volume de negociação atingiu 83. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFI em tempo real.

As ações de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF está avaliado em 45.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.78% e USD. Monitore os movimentos de TFI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TFI?

Você pode comprar ações de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) pelo preço atual 45.53. Ordens geralmente são executadas perto de 45.53 ou 45.83, enquanto 83 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TFI?

Investir em SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF envolve considerar a faixa anual 42.84 - 46.68 e o preço atual 45.53. Muitos comparam 0.02% e 2.34% antes de enviar ordens em 45.53 ou 45.83. Estude as mudanças diárias de preço de TFI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

O maior preço de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) no último ano foi 46.68. As ações oscilaram bastante dentro de 42.84 - 46.68, e a comparação com 45.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

O menor preço de SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) no ano foi 42.84. A comparação com o preço atual 45.53 e 42.84 - 46.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFI?

No passado SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.54 e -0.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
45.51 45.59
Faixa anual
42.84 46.68
Fechamento anterior
45.54
Open
45.55
Bid
45.53
Ask
45.83
Low
45.51
High
45.59
Volume
83
Mudança diária
-0.02%
Mudança mensal
0.02%
Mudança de 6 meses
2.34%
Mudança anual
-0.78%
