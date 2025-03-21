KurseKategorien
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.55 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFI hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.51 bis zu einem Hoch von 45.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TFI heute?

Die Aktie von SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) notiert heute bei 45.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.51 - 45.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.54 und das Handelsvolumen erreichte 429. Das Live-Chart von TFI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TFI Dividenden?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF wird derzeit mit 45.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFI zu verfolgen.

Wie kaufe ich TFI-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF (TFI) zum aktuellen Kurs von 45.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.55 oder 45.85 platziert, während 429 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TFI-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 42.84 - 46.68 und der aktuelle Kurs 45.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 2.38%, bevor sie Orders zu 45.55 oder 45.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Der höchste Kurs von SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) im vergangenen Jahr lag bei 46.68. Innerhalb von 42.84 - 46.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) im Laufe des Jahres betrug 42.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.55 und der Spanne 42.84 - 46.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TFI statt?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.54 und -0.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
45.51 45.59
Jahresspanne
42.84 46.68
Vorheriger Schlusskurs
45.54
Eröffnung
45.55
Bid
45.55
Ask
45.85
Tief
45.51
Hoch
45.59
Volumen
429
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.07%
6-Monatsänderung
2.38%
Jahresänderung
-0.74%
