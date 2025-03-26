QuotazioniSezioni
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF

45.54 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.53 e ad un massimo di 45.63.

Segui le dinamiche di SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TFI oggi?

Oggi le azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF sono prezzate a 45.54. Viene scambiato all'interno di 45.53 - 45.63, la chiusura di ieri è stata 45.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 284. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF pagano dividendi?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF è attualmente valutato a 45.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFI.

Come acquistare azioni TFI?

Puoi acquistare azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF al prezzo attuale di 45.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.54 o 45.84, mentre 284 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TFI?

Investire in SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.84 - 46.68 e il prezzo attuale 45.54. Molti confrontano 0.04% e 2.36% prima di effettuare ordini su 45.54 o 45.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Il prezzo massimo di SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 46.68. All'interno di 42.84 - 46.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?

Il prezzo più basso di SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) nel corso dell'anno è stato 42.84. Confrontandolo con gli attuali 45.54 e 42.84 - 46.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFI?

SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.54 e -0.76%.

Intervallo Giornaliero
45.53 45.63
Intervallo Annuale
42.84 46.68
Chiusura Precedente
45.54
Apertura
45.63
Bid
45.54
Ask
45.84
Minimo
45.53
Massimo
45.63
Volume
284
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.04%
Variazione Semestrale
2.36%
Variazione Annuale
-0.76%
