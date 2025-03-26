- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TFI: SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF
Il tasso di cambio TFI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.53 e ad un massimo di 45.63.
Segui le dinamiche di SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFI News
- Il titolo TREVI convalida il modello di Fair Value con un guadagno del 53% in 14 mesi
- MUB: A Low-Cost, Investment-Grade Municipal Bond Fund (NYSEARCA:MUB)
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- Il titolo TREVI convalida il modello di Fair Value con un guadagno del 58% in 16 mesi
- TFI: Index Tracking Muni Funds Just Don't Work Well (NYSEARCA:TFI)
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TFI oggi?
Oggi le azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF sono prezzate a 45.54. Viene scambiato all'interno di 45.53 - 45.63, la chiusura di ieri è stata 45.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 284. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF pagano dividendi?
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF è attualmente valutato a 45.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFI.
Come acquistare azioni TFI?
Puoi acquistare azioni SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF al prezzo attuale di 45.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.54 o 45.84, mentre 284 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TFI?
Investire in SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.84 - 46.68 e il prezzo attuale 45.54. Molti confrontano 0.04% e 2.36% prima di effettuare ordini su 45.54 o 45.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 46.68. All'interno di 42.84 - 46.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) nel corso dell'anno è stato 42.84. Confrontandolo con gli attuali 45.54 e 42.84 - 46.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFI?
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.54 e -0.76%.
- Chiusura Precedente
- 45.54
- Apertura
- 45.63
- Bid
- 45.54
- Ask
- 45.84
- Minimo
- 45.53
- Massimo
- 45.63
- Volume
- 284
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.04%
- Variazione Semestrale
- 2.36%
- Variazione Annuale
- -0.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.651%