- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TEO: Telecom Argentina SA
TEO fiyatı bugün 37.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.62 ve Yüksek fiyatı olarak 10.98 aralığında işlem gördü.
Telecom Argentina SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEO haberleri
- Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Strive (NASDAQ:ASST), American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- A Rally Amid Fragility: Argentina’s Markets Caught Between History And Hope
- Earnings call transcript: Telecom Argentina’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Telecom Argentina S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TEO)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telecom Argentina: Between The Weight Of Its History And The Fragility Of Its Present
- Telecom Argentina ADR earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- Telecom Argentina soars 58% following InvestingPro’s January 2024 fair value call
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Telecom Argentina: Acquisition Setback And Overvaluation Hold Back Progress (NYSE:TEO)
- Argentina suspends Telecom’s purchase of Telefonica unit
- AeroVironment Posts Downbeat Results, Joins Box, CrowdStrike And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Box (NYSE:BOX)
- This Telecom Argentina Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 2 Upgrades For Tuesday - Quanta Services (NYSE:PWR), Telecom Argentina (NYSE:TEO)
Sıkça sorulan sorular
TEO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Telecom Argentina SA hisse senedi 10.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.62 - 10.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3611 değerine ulaştı. TEO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Telecom Argentina SA hisse senedi temettü ödüyor mu?
Telecom Argentina SA hisse senedi şu anda 10.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 15.63% ve USD değerlerini izler. TEO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TEO hisse senedi nasıl alınır?
Telecom Argentina SA hisselerini şu anki 10.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.95 ve Ask 11.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3611 ve günlük değişim oranı 13.83% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TEO fiyat hareketlerini takip edin.
TEO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Telecom Argentina SA hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 6.43 - 15.54 ve mevcut fiyatı 10.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.95 veya Ask 11.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 50.41% ve 6 aylık değişim oranı 15.38% değerlerini karşılaştırır. TEO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi yıllık olarak 15.54 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 6.43 - 15.54). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Telecom Argentina SA performansını takip edin.
TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
TELECOM ARGENTINA SA (TEO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 6.43 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 6.43 - 15.54 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TEO fiyat hareketlerini izleyin.
TEO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Telecom Argentina SA geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 7.94 ve yıllık değişim oranı 15.63% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 7.94
- Açılış
- 9.62
- Satış
- 10.95
- Alış
- 11.25
- Düşük
- 9.62
- Yüksek
- 10.98
- Hacim
- 3.611 K
- Günlük değişim
- 37.91%
- Aylık değişim
- 50.41%
- 6 aylık değişim
- 15.38%
- Yıllık değişim
- 15.63%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.9%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 3.504%
- Beklenti
- Önceki
- 3.571%
- Açıklanan
- 3.625%
- Beklenti
- Önceki
- 3.710%