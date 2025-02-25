TEO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Telecom Argentina SA hisse senedi 10.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.62 - 10.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.94 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3611 değerine ulaştı. TEO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Telecom Argentina SA hisse senedi temettü ödüyor mu? Telecom Argentina SA hisse senedi şu anda 10.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 15.63% ve USD değerlerini izler. TEO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TEO hisse senedi nasıl alınır? Telecom Argentina SA hisselerini şu anki 10.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.95 ve Ask 11.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3611 ve günlük değişim oranı 13.83% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TEO fiyat hareketlerini takip edin.

TEO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Telecom Argentina SA hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 6.43 - 15.54 ve mevcut fiyatı 10.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.95 veya Ask 11.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 50.41% ve 6 aylık değişim oranı 15.38% değerlerini karşılaştırır. TEO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi yıllık olarak 15.54 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 6.43 - 15.54). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.94 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Telecom Argentina SA performansını takip edin.

TELECOM ARGENTINA SA hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? TELECOM ARGENTINA SA (TEO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 6.43 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 6.43 - 15.54 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TEO fiyat hareketlerini izleyin.