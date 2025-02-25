КотировкиРазделы
Валюты / TEO
Рынок акций США

TEO: Telecom Argentina SA

10.72 USD 2.78 (35.01%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEO за сегодня изменился на 35.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.62, а максимальная — 10.84.

Следите за динамикой Telecom Argentina SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TEO

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEO сегодня?

Telecom Argentina SA (TEO) сегодня оценивается на уровне 10.72. Инструмент торгуется в пределах 9.62 - 10.84, вчерашнее закрытие составило 7.94, а торговый объем достиг 2733. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telecom Argentina SA?

Telecom Argentina SA в настоящее время оценивается в 10.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.20% и USD. Отслеживайте движения TEO на графике в реальном времени.

Как купить акции TEO?

Вы можете купить акции Telecom Argentina SA (TEO) по текущей цене 10.72. Ордера обычно размещаются около 10.72 или 11.02, тогда как 2733 и 11.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEO?

Инвестирование в Telecom Argentina SA предполагает учет годового диапазона 6.43 - 15.54 и текущей цены 10.72. Многие сравнивают 47.25% и 12.96% перед размещением ордеров на 10.72 или 11.02. Изучайте ежедневные изменения цены TEO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TELECOM ARGENTINA SA?

Самая высокая цена TELECOM ARGENTINA SA (TEO) за последний год составила 15.54. Акции заметно колебались в пределах 6.43 - 15.54, сравнение с 7.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telecom Argentina SA на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TELECOM ARGENTINA SA?

Самая низкая цена TELECOM ARGENTINA SA (TEO) за год составила 6.43. Сравнение с текущими 10.72 и 6.43 - 15.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEO?

В прошлом Telecom Argentina SA проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.94 и 13.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.62 10.84
Годовой диапазон
6.43 15.54
Предыдущее закрытие
7.94
Open
9.62
Bid
10.72
Ask
11.02
Low
9.62
High
10.84
Объем
2.733 K
Дневное изменение
35.01%
Месячное изменение
47.25%
6-месячное изменение
12.96%
Годовое изменение
13.20%
27 октября, понедельник
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-2.9%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.4%
15:30
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
3.504%
Прог.
Пред.
3.571%
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
3.625%
Прог.
Пред.
3.710%