- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TEO: Telecom Argentina SA
Курс TEO за сегодня изменился на 35.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.62, а максимальная — 10.84.
Следите за динамикой Telecom Argentina SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TEO
- Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Strive (NASDAQ:ASST), American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- A Rally Amid Fragility: Argentina’s Markets Caught Between History And Hope
- Earnings call transcript: Telecom Argentina’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Telecom Argentina S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TEO)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telecom Argentina: Between The Weight Of Its History And The Fragility Of Its Present
- Telecom Argentina ADR earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- Telecom Argentina soars 58% following InvestingPro’s January 2024 fair value call
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Telecom Argentina: Acquisition Setback And Overvaluation Hold Back Progress (NYSE:TEO)
- Argentina suspends Telecom’s purchase of Telefonica unit
- AeroVironment Posts Downbeat Results, Joins Box, CrowdStrike And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Box (NYSE:BOX)
- This Telecom Argentina Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 2 Upgrades For Tuesday - Quanta Services (NYSE:PWR), Telecom Argentina (NYSE:TEO)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEO сегодня?
Telecom Argentina SA (TEO) сегодня оценивается на уровне 10.72. Инструмент торгуется в пределах 9.62 - 10.84, вчерашнее закрытие составило 7.94, а торговый объем достиг 2733. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telecom Argentina SA?
Telecom Argentina SA в настоящее время оценивается в 10.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.20% и USD. Отслеживайте движения TEO на графике в реальном времени.
Как купить акции TEO?
Вы можете купить акции Telecom Argentina SA (TEO) по текущей цене 10.72. Ордера обычно размещаются около 10.72 или 11.02, тогда как 2733 и 11.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEO?
Инвестирование в Telecom Argentina SA предполагает учет годового диапазона 6.43 - 15.54 и текущей цены 10.72. Многие сравнивают 47.25% и 12.96% перед размещением ордеров на 10.72 или 11.02. Изучайте ежедневные изменения цены TEO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TELECOM ARGENTINA SA?
Самая высокая цена TELECOM ARGENTINA SA (TEO) за последний год составила 15.54. Акции заметно колебались в пределах 6.43 - 15.54, сравнение с 7.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telecom Argentina SA на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TELECOM ARGENTINA SA?
Самая низкая цена TELECOM ARGENTINA SA (TEO) за год составила 6.43. Сравнение с текущими 10.72 и 6.43 - 15.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEO?
В прошлом Telecom Argentina SA проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.94 и 13.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.94
- Open
- 9.62
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 9.62
- High
- 10.84
- Объем
- 2.733 K
- Дневное изменение
- 35.01%
- Месячное изменение
- 47.25%
- 6-месячное изменение
- 12.96%
- Годовое изменение
- 13.20%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%