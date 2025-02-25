- Visão do mercado
TEO: Telecom Argentina SA
A taxa do TEO para hoje mudou para 35.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.62 e o mais alto foi 10.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Telecom Argentina SA. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TEO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TEO hoje?
Hoje Telecom Argentina SA (TEO) está avaliado em 10.72. O instrumento é negociado dentro de 9.62 - 10.84, o fechamento de ontem foi 7.94, e o volume de negociação atingiu 2733. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TEO em tempo real.
As ações de Telecom Argentina SA pagam dividendos?
Atualmente Telecom Argentina SA está avaliado em 10.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.20% e USD. Monitore os movimentos de TEO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TEO?
Você pode comprar ações de Telecom Argentina SA (TEO) pelo preço atual 10.72. Ordens geralmente são executadas perto de 10.72 ou 11.02, enquanto 2733 e 11.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TEO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TEO?
Investir em Telecom Argentina SA envolve considerar a faixa anual 6.43 - 15.54 e o preço atual 10.72. Muitos comparam 47.25% e 12.96% antes de enviar ordens em 10.72 ou 11.02. Estude as mudanças diárias de preço de TEO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TELECOM ARGENTINA SA?
O maior preço de TELECOM ARGENTINA SA (TEO) no último ano foi 15.54. As ações oscilaram bastante dentro de 6.43 - 15.54, e a comparação com 7.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Telecom Argentina SA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TELECOM ARGENTINA SA?
O menor preço de TELECOM ARGENTINA SA (TEO) no ano foi 6.43. A comparação com o preço atual 10.72 e 6.43 - 15.54 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TEO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TEO?
No passado Telecom Argentina SA passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 7.94 e 13.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 7.94
- Open
- 9.62
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 9.62
- High
- 10.84
- Volume
- 2.733 K
- Mudança diária
- 35.01%
- Mudança mensal
- 47.25%
- Mudança de 6 meses
- 12.96%
- Mudança anual
- 13.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%