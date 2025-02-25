- Übersicht
TEO: Telecom Argentina SA
Der Wechselkurs von TEO hat sich für heute um 37.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.62 bis zu einem Hoch von 10.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telecom Argentina SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TEO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TEO heute?
Die Aktie von Telecom Argentina SA (TEO) notiert heute bei 10.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.62 - 10.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.94 und das Handelsvolumen erreichte 3611. Das Live-Chart von TEO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TEO Dividenden?
Telecom Argentina SA wird derzeit mit 10.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TEO zu verfolgen.
Wie kaufe ich TEO-Aktien?
Sie können Aktien von Telecom Argentina SA (TEO) zum aktuellen Kurs von 10.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.95 oder 11.25 platziert, während 3611 und 13.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TEO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TEO-Aktien?
Bei einer Investition in Telecom Argentina SA müssen die jährliche Spanne 6.43 - 15.54 und der aktuelle Kurs 10.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 50.41% und 15.38%, bevor sie Orders zu 10.95 oder 11.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TEO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TELECOM ARGENTINA SA?
Der höchste Kurs von TELECOM ARGENTINA SA (TEO) im vergangenen Jahr lag bei 15.54. Innerhalb von 6.43 - 15.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Telecom Argentina SA mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TELECOM ARGENTINA SA?
Der niedrigste Kurs von TELECOM ARGENTINA SA (TEO) im Laufe des Jahres betrug 6.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.95 und der Spanne 6.43 - 15.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TEO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TEO statt?
Telecom Argentina SA hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.94 und 15.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.94
- Eröffnung
- 9.62
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Tief
- 9.62
- Hoch
- 10.98
- Volumen
- 3.611 K
- Tagesänderung
- 37.91%
- Monatsänderung
- 50.41%
- 6-Monatsänderung
- 15.38%
- Jahresänderung
- 15.63%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%