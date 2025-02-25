- Panorámica
TEO: Telecom Argentina SA
El tipo de cambio de TEO de hoy ha cambiado un 37.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.62, mientras que el máximo ha alcanzado 10.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Telecom Argentina SA. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TEO hoy?
Telecom Argentina SA (TEO) se evalúa hoy en 10.95. El instrumento se negocia dentro de 9.62 - 10.98; el cierre de ayer ha sido 7.94 y el volumen comercial ha alcanzado 3611. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TEO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Telecom Argentina SA?
Telecom Argentina SA se evalúa actualmente en 10.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.63% y USD. Monitoree los movimientos de TEO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TEO?
Puede comprar acciones de Telecom Argentina SA (TEO) al precio actual de 10.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.95 o 11.25, mientras que 3611 y 13.83% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TEO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TEO?
Invertir en Telecom Argentina SA implica tener en cuenta el rango anual 6.43 - 15.54 y el precio actual 10.95. Muchos comparan 50.41% y 15.38% antes de colocar órdenes en 10.95 o 11.25. Estudie los cambios diarios de precios de TEO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TELECOM ARGENTINA SA?
El precio más alto de TELECOM ARGENTINA SA (TEO) en el último año ha sido 15.54. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.43 - 15.54, una comparación con 7.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Telecom Argentina SA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TELECOM ARGENTINA SA?
El precio más bajo de TELECOM ARGENTINA SA (TEO) para el año ha sido 6.43. La comparación con los actuales 10.95 y 6.43 - 15.54 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TEO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TEO?
En el pasado, Telecom Argentina SA ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 7.94 y 15.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 7.94
- Open
- 9.62
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 9.62
- High
- 10.98
- Volumen
- 3.611 K
- Cambio diario
- 37.91%
- Cambio mensual
- 50.41%
- Cambio a 6 meses
- 15.38%
- Cambio anual
- 15.63%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%