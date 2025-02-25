- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TEO: Telecom Argentina SA
Il tasso di cambio TEO ha avuto una variazione del 37.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 10.98.
Segui le dinamiche di Telecom Argentina SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEO News
- Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Strive (NASDAQ:ASST), American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- A Rally Amid Fragility: Argentina’s Markets Caught Between History And Hope
- Earnings call transcript: Telecom Argentina’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Telecom Argentina S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TEO)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telecom Argentina: Between The Weight Of Its History And The Fragility Of Its Present
- Telecom Argentina ADR earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- Telecom Argentina soars 58% following InvestingPro’s January 2024 fair value call
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Telecom Argentina: Acquisition Setback And Overvaluation Hold Back Progress (NYSE:TEO)
- Argentina suspends Telecom’s purchase of Telefonica unit
- AeroVironment Posts Downbeat Results, Joins Box, CrowdStrike And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Box (NYSE:BOX)
- This Telecom Argentina Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 2 Upgrades For Tuesday - Quanta Services (NYSE:PWR), Telecom Argentina (NYSE:TEO)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TEO oggi?
Oggi le azioni Telecom Argentina SA sono prezzate a 10.95. Viene scambiato all'interno di 9.62 - 10.98, la chiusura di ieri è stata 7.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 3611. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TEO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Telecom Argentina SA pagano dividendi?
Telecom Argentina SA è attualmente valutato a 10.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TEO.
Come acquistare azioni TEO?
Puoi acquistare azioni Telecom Argentina SA al prezzo attuale di 10.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.95 o 11.25, mentre 3611 e 13.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TEO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TEO?
Investire in Telecom Argentina SA implica considerare l'intervallo annuale 6.43 - 15.54 e il prezzo attuale 10.95. Molti confrontano 50.41% e 15.38% prima di effettuare ordini su 10.95 o 11.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TEO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELECOM ARGENTINA SA?
Il prezzo massimo di TELECOM ARGENTINA SA nell'ultimo anno è stato 15.54. All'interno di 6.43 - 15.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telecom Argentina SA utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELECOM ARGENTINA SA?
Il prezzo più basso di TELECOM ARGENTINA SA (TEO) nel corso dell'anno è stato 6.43. Confrontandolo con gli attuali 10.95 e 6.43 - 15.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TEO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TEO?
Telecom Argentina SA ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.94 e 15.63%.
- Chiusura Precedente
- 7.94
- Apertura
- 9.62
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Minimo
- 9.62
- Massimo
- 10.98
- Volume
- 3.611 K
- Variazione giornaliera
- 37.91%
- Variazione Mensile
- 50.41%
- Variazione Semestrale
- 15.38%
- Variazione Annuale
- 15.63%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
- 3.625%
- Fcst
- Prev
- 3.710%