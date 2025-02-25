QuotazioniSezioni
Valute / TEO
Tornare a Azioni

TEO: Telecom Argentina SA

10.95 USD 3.01 (37.91%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TEO ha avuto una variazione del 37.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 10.98.

Segui le dinamiche di Telecom Argentina SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEO News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TEO oggi?

Oggi le azioni Telecom Argentina SA sono prezzate a 10.95. Viene scambiato all'interno di 9.62 - 10.98, la chiusura di ieri è stata 7.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 3611. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TEO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Telecom Argentina SA pagano dividendi?

Telecom Argentina SA è attualmente valutato a 10.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TEO.

Come acquistare azioni TEO?

Puoi acquistare azioni Telecom Argentina SA al prezzo attuale di 10.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.95 o 11.25, mentre 3611 e 13.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TEO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TEO?

Investire in Telecom Argentina SA implica considerare l'intervallo annuale 6.43 - 15.54 e il prezzo attuale 10.95. Molti confrontano 50.41% e 15.38% prima di effettuare ordini su 10.95 o 11.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TEO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELECOM ARGENTINA SA?

Il prezzo massimo di TELECOM ARGENTINA SA nell'ultimo anno è stato 15.54. All'interno di 6.43 - 15.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telecom Argentina SA utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELECOM ARGENTINA SA?

Il prezzo più basso di TELECOM ARGENTINA SA (TEO) nel corso dell'anno è stato 6.43. Confrontandolo con gli attuali 10.95 e 6.43 - 15.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TEO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TEO?

Telecom Argentina SA ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.94 e 15.63%.

Intervallo Giornaliero
9.62 10.98
Intervallo Annuale
6.43 15.54
Chiusura Precedente
7.94
Apertura
9.62
Bid
10.95
Ask
11.25
Minimo
9.62
Massimo
10.98
Volume
3.611 K
Variazione giornaliera
37.91%
Variazione Mensile
50.41%
Variazione Semestrale
15.38%
Variazione Annuale
15.63%
27 ottobre, lunedì
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli m/m
Agire
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli Core m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
3.625%
Fcst
Prev
3.710%