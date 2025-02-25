CotationsSections
Devises / TEO
TEO: Telecom Argentina SA

10.72 USD 2.78 (35.01%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TEO a changé de 35.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.62 et à un maximum de 10.84.

Suivez la dynamique Telecom Argentina SA. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TEO aujourd'hui ?

L'action Telecom Argentina SA est cotée à 10.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.62 - 10.84, a clôturé hier à 7.94 et son volume d'échange a atteint 2733. Le graphique en temps réel du cours de TEO présente ces mises à jour.

L'action Telecom Argentina SA verse-t-elle des dividendes ?

Telecom Argentina SA est actuellement valorisé à 10.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TEO.

Comment acheter des actions TEO ?

Vous pouvez acheter des actions Telecom Argentina SA au cours actuel de 10.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.72 ou de 11.02, le 2733 et le 11.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TEO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TEO ?

Investir dans Telecom Argentina SA implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.43 - 15.54 et le prix actuel 10.72. Beaucoup comparent 47.25% et 12.96% avant de passer des ordres à 10.72 ou 11.02. Consultez le graphique du cours de TEO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action TELECOM ARGENTINA SA ?

Le cours le plus élevé de TELECOM ARGENTINA SA l'année dernière était 15.54. Au cours de 6.43 - 15.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Telecom Argentina SA sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action TELECOM ARGENTINA SA ?

Le cours le plus bas de TELECOM ARGENTINA SA (TEO) sur l'année a été 6.43. Sa comparaison avec 10.72 et 6.43 - 15.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TEO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TEO a-t-elle été divisée ?

Telecom Argentina SA a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.94 et 13.20% après les opérations sur titres.

Range quotidien
9.62 10.84
Range Annuel
6.43 15.54
Clôture Précédente
7.94
Ouverture
9.62
Bid
10.72
Ask
11.02
Plus Bas
9.62
Plus Haut
10.84
Volume
2.733 K
Changement quotidien
35.01%
Changement Mensuel
47.25%
Changement à 6 Mois
12.96%
Changement Annuel
13.20%
