通貨 / TEO
TEO: Telecom Argentina SA

10.95 USD 3.01 (37.91%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TEOの今日の為替レートは、37.91%変化しました。日中、通貨は1あたり9.62の安値と10.98の高値で取引されました。

Telecom Argentina SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TEO株の現在の価格は？

Telecom Argentina SAの株価は本日10.95です。9.62 - 10.98内で取引され、前日の終値は7.94、取引量は3611に達しました。TEOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Telecom Argentina SAの株は配当を出しますか？

Telecom Argentina SAの現在の価格は10.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.63%やUSDにも注目します。TEOの動きはライブチャートで確認できます。

TEO株を買う方法は？

Telecom Argentina SAの株は現在10.95で購入可能です。注文は通常10.95または11.25付近で行われ、3611や13.83%が市場の動きを示します。TEOの最新情報はライブチャートで確認できます。

TEO株に投資する方法は？

Telecom Argentina SAへの投資では、年間の値幅6.43 - 15.54と現在の10.95を考慮します。注文は多くの場合10.95や11.25で行われる前に、50.41%や15.38%と比較されます。TEOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TELECOM ARGENTINA SAの株の最高値は？

TELECOM ARGENTINA SAの過去1年の最高値は15.54でした。6.43 - 15.54内で株価は大きく変動し、7.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telecom Argentina SAのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TELECOM ARGENTINA SAの株の最低値は？

TELECOM ARGENTINA SA(TEO)の年間最安値は6.43でした。現在の10.95や6.43 - 15.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TEOの動きはライブチャートで確認できます。

TEOの株式分割はいつ行われましたか？

Telecom Argentina SAは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.94、15.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.62 10.98
1年のレンジ
6.43 15.54
以前の終値
7.94
始値
9.62
買値
10.95
買値
11.25
安値
9.62
高値
10.98
出来高
3.611 K
1日の変化
37.91%
1ヶ月の変化
50.41%
6ヶ月の変化
15.38%
1年の変化
15.63%
