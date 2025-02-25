TEO: Telecom Argentina SA
今日TEO汇率已更改35.01%。当日，交易品种以低点9.62和高点10.84进行交易。
关注Telecom Argentina SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEO新闻
- Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Strive (NASDAQ:ASST), American Bitcoin (NASDAQ:ABTC)
- A Rally Amid Fragility: Argentina’s Markets Caught Between History And Hope
- Earnings call transcript: Telecom Argentina’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Telecom Argentina S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TEO)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telecom Argentina: Between The Weight Of Its History And The Fragility Of Its Present
- Telecom Argentina ADR earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- Telecom Argentina soars 58% following InvestingPro’s January 2024 fair value call
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Telecom Argentina: Acquisition Setback And Overvaluation Hold Back Progress (NYSE:TEO)
- Argentina suspends Telecom’s purchase of Telefonica unit
- AeroVironment Posts Downbeat Results, Joins Box, CrowdStrike And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Box (NYSE:BOX)
- This Telecom Argentina Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 2 Upgrades For Tuesday - Quanta Services (NYSE:PWR), Telecom Argentina (NYSE:TEO)
常见问题解答
TEO股票今天的价格是多少？
Telecom Argentina SA股票今天的定价为10.72。它在9.62 - 10.84范围内交易，昨天的收盘价为7.94，交易量达到2733。TEO的实时价格图表显示了这些更新。
Telecom Argentina SA股票是否支付股息？
Telecom Argentina SA目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.20%和USD。实时查看图表以跟踪TEO走势。
如何购买TEO股票？
您可以以10.72的当前价格购买Telecom Argentina SA股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而2733和11.43%显示市场活动。立即关注TEO的实时图表更新。
如何投资TEO股票？
投资Telecom Argentina SA需要考虑年度范围6.43 - 15.54和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较47.25%和。实时查看TEO价格图表，了解每日变化。
TELECOM ARGENTINA SA股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TELECOM ARGENTINA SA的最高价格是15.54。在6.43 - 15.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Telecom Argentina SA的绩效。
TELECOM ARGENTINA SA股票的最低价格是多少？
TELECOM ARGENTINA SA（TEO）的最低价格为6.43。将其与当前的10.72和6.43 - 15.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEO股票是什么时候拆分的？
Telecom Argentina SA历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.94和13.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.94
- 开盘价
- 9.62
- 卖价
- 10.72
- 买价
- 11.02
- 最低价
- 9.62
- 最高价
- 10.84
- 交易量
- 2.733 K
- 日变化
- 35.01%
- 月变化
- 47.25%
- 6个月变化
- 12.96%
- 年变化
- 13.20%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
- 3.625%
- 预测值
- 前值
- 3.710%