报价部分
货币 / TEO
回到股票

TEO: Telecom Argentina SA

10.72 USD 2.78 (35.01%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TEO汇率已更改35.01%。当日，交易品种以低点9.62和高点10.84进行交易。

关注Telecom Argentina SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEO新闻

常见问题解答

TEO股票今天的价格是多少？

Telecom Argentina SA股票今天的定价为10.72。它在9.62 - 10.84范围内交易，昨天的收盘价为7.94，交易量达到2733。TEO的实时价格图表显示了这些更新。

Telecom Argentina SA股票是否支付股息？

Telecom Argentina SA目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.20%和USD。实时查看图表以跟踪TEO走势。

如何购买TEO股票？

您可以以10.72的当前价格购买Telecom Argentina SA股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而2733和11.43%显示市场活动。立即关注TEO的实时图表更新。

如何投资TEO股票？

投资Telecom Argentina SA需要考虑年度范围6.43 - 15.54和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较47.25%和。实时查看TEO价格图表，了解每日变化。

TELECOM ARGENTINA SA股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TELECOM ARGENTINA SA的最高价格是15.54。在6.43 - 15.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Telecom Argentina SA的绩效。

TELECOM ARGENTINA SA股票的最低价格是多少？

TELECOM ARGENTINA SA（TEO）的最低价格为6.43。将其与当前的10.72和6.43 - 15.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEO股票是什么时候拆分的？

Telecom Argentina SA历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.94和13.20%中可见。

日范围
9.62 10.84
年范围
6.43 15.54
前一天收盘价
7.94
开盘价
9.62
卖价
10.72
买价
11.02
最低价
9.62
最高价
10.84
交易量
2.733 K
日变化
35.01%
月变化
47.25%
6个月变化
12.96%
年变化
13.20%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
3.625%
预测值
前值
3.710%