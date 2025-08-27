Dövizler / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
216.18 USD 1.02 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TEL fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 214.48 ve Yüksek fiyatı olarak 218.21 aralığında işlem gördü.
TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
214.48 218.21
Yıllık aralık
116.30 218.75
- Önceki kapanış
- 217.20
- Açılış
- 217.88
- Satış
- 216.18
- Alış
- 216.48
- Düşük
- 214.48
- Yüksek
- 218.21
- Hacim
- 3.036 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 6.69%
- 6 aylık değişim
- 52.67%
- Yıllık değişim
- 43.74%
21 Eylül, Pazar