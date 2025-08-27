クォートセクション
通貨 / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares

217.20 USD 3.30 (1.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TELの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり213.71の安値と218.75の高値で取引されました。

TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TEL News

1日のレンジ
213.71 218.75
1年のレンジ
116.30 218.75
以前の終値
213.90
始値
213.72
買値
217.20
買値
217.50
安値
213.71
高値
218.75
出来高
3.061 K
1日の変化
1.54%
1ヶ月の変化
7.20%
6ヶ月の変化
53.39%
1年の変化
44.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K