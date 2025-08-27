通貨 / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
217.20 USD 3.30 (1.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TELの今日の為替レートは、1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり213.71の安値と218.75の高値で取引されました。
TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TEL News
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.10%
- Here's Why TE Connectivity (TEL) is a Strong Momentum Stock
- TE Connectivity (TEL) Is Up 0.52% in One Week: What You Should Know
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- TDV: Technology Dashboard For September
- OSIS vs. TEL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- ドイツ銀行、テレノールを「ホールド」に格下げ、年初来26%上昇受け
- Deutsche Bank downgrades Telenor to “hold” after 26% YTD rally
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- TE Connectivityの株価、212.89ドルで過去最高値を記録
- Te Connectivity stock hits all-time high at 212.89 USD
- TE Connectivity declares quarterly dividend of $0.71 per share
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- Here's Why TE Connectivity (TEL) is a Strong Growth Stock
- Implied Volatility Surging for TE Connectivity Stock Options
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Top ROE Stocks to Buy as AI Rally Propels Markets to Record Highs
- Acquisitions Shaping Up Amphenol's Growth Trajectory: What's Ahead?
- UBS downgrades Globe Telecom stock to Neutral on regulatory concerns
- RF Industries' Backlog Continues to Grow: Can it Spark a Comeback?
1日のレンジ
213.71 218.75
1年のレンジ
116.30 218.75
- 以前の終値
- 213.90
- 始値
- 213.72
- 買値
- 217.20
- 買値
- 217.50
- 安値
- 213.71
- 高値
- 218.75
- 出来高
- 3.061 K
- 1日の変化
- 1.54%
- 1ヶ月の変化
- 7.20%
- 6ヶ月の変化
- 53.39%
- 1年の変化
- 44.41%
