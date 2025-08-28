Devises / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
216.18 USD 1.02 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TEL a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 214.48 et à un maximum de 218.21.
Suivez la dynamique TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TEL Nouvelles
Range quotidien
214.48 218.21
Range Annuel
116.30 218.75
- Clôture Précédente
- 217.20
- Ouverture
- 217.88
- Bid
- 216.18
- Ask
- 216.48
- Plus Bas
- 214.48
- Plus Haut
- 218.21
- Volume
- 3.036 K
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 6.69%
- Changement à 6 Mois
- 52.67%
- Changement Annuel
- 43.74%
