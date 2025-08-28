CotationsSections
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares

216.18 USD 1.02 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TEL a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 214.48 et à un maximum de 218.21.

Suivez la dynamique TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
214.48 218.21
Range Annuel
116.30 218.75
Clôture Précédente
217.20
Ouverture
217.88
Bid
216.18
Ask
216.48
Plus Bas
214.48
Plus Haut
218.21
Volume
3.036 K
Changement quotidien
-0.47%
Changement Mensuel
6.69%
Changement à 6 Mois
52.67%
Changement Annuel
43.74%
20 septembre, samedi