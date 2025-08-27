통화 / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
216.18 USD 1.02 (0.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TEL 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 214.48이고 고가는 218.21이었습니다.
TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
214.48 218.21
년간 변동
116.30 218.75
- 이전 종가
- 217.20
- 시가
- 217.88
- Bid
- 216.18
- Ask
- 216.48
- 저가
- 214.48
- 고가
- 218.21
- 볼륨
- 3.036 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 6.69%
- 6개월 변동
- 52.67%
- 년간 변동율
- 43.74%
