Divisas / TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
213.90 USD 1.29 (0.61%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TEL de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 211.34, mientras que el máximo ha alcanzado 215.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TEL News
Rango diario
211.34 215.17
Rango anual
116.30 215.22
- Cierres anteriores
- 212.61
- Open
- 213.11
- Bid
- 213.90
- Ask
- 214.20
- Low
- 211.34
- High
- 215.17
- Volumen
- 3.226 K
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 5.57%
- Cambio a 6 meses
- 51.06%
- Cambio anual
- 42.22%
