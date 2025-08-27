CotizacionesSecciones
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares

213.90 USD 1.29 (0.61%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TEL de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 211.34, mientras que el máximo ha alcanzado 215.17.

Siga la dinámica de la pareja de divisas TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
211.34 215.17
Rango anual
116.30 215.22
Cierres anteriores
212.61
Open
213.11
Bid
213.90
Ask
214.20
Low
211.34
High
215.17
Volumen
3.226 K
Cambio diario
0.61%
Cambio mensual
5.57%
Cambio a 6 meses
51.06%
Cambio anual
42.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B