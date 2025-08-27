KurseKategorien
TEL
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares

217.20 USD 3.30 (1.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEL hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 213.71 bis zu einem Hoch von 218.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
213.71 218.75
Jahresspanne
116.30 218.75
Vorheriger Schlusskurs
213.90
Eröffnung
213.72
Bid
217.20
Ask
217.50
Tief
213.71
Hoch
218.75
Volumen
3.061 K
Tagesänderung
1.54%
Monatsänderung
7.20%
6-Monatsänderung
53.39%
Jahresänderung
44.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K