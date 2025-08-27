Währungen / TEL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
217.20 USD 3.30 (1.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TEL hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 213.71 bis zu einem Hoch von 218.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEL News
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.10%
- Here's Why TE Connectivity (TEL) is a Strong Momentum Stock
- TE Connectivity (TEL) Is Up 0.52% in One Week: What You Should Know
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- TDV: Technology Dashboard For September
- OSIS vs. TEL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Deutsche Bank downgrades Telenor to “hold” after 26% YTD rally
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Aktie von TE Connectivity erreicht neues Allzeithoch bei 212,89 USD
- Te Connectivity stock hits all-time high at 212.89 USD
- TE Connectivity kündigt Quartalsdividende von 0,71 US-Dollar pro Aktie an
- TE Connectivity declares quarterly dividend of $0.71 per share
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- Here's Why TE Connectivity (TEL) is a Strong Growth Stock
- Implied Volatility Surging for TE Connectivity Stock Options
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Top ROE Stocks to Buy as AI Rally Propels Markets to Record Highs
- Acquisitions Shaping Up Amphenol's Growth Trajectory: What's Ahead?
- UBS downgrades Globe Telecom stock to Neutral on regulatory concerns
- RF Industries' Backlog Continues to Grow: Can it Spark a Comeback?
Tagesspanne
213.71 218.75
Jahresspanne
116.30 218.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 213.90
- Eröffnung
- 213.72
- Bid
- 217.20
- Ask
- 217.50
- Tief
- 213.71
- Hoch
- 218.75
- Volumen
- 3.061 K
- Tagesänderung
- 1.54%
- Monatsänderung
- 7.20%
- 6-Monatsänderung
- 53.39%
- Jahresänderung
- 44.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K