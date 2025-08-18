КотировкиРазделы
Валюты / TEL
Назад в Рынок акций США

TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares

212.61 USD 1.52 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.00, а максимальная — 213.29.

Следите за динамикой TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TEL

Дневной диапазон
210.00 213.29
Годовой диапазон
116.30 215.22
Предыдущее закрытие
211.09
Open
211.68
Bid
212.61
Ask
212.91
Low
210.00
High
213.29
Объем
2.959 K
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
4.93%
6-месячное изменение
50.15%
Годовое изменение
41.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.