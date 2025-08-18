Валюты / TEL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TEL: TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares
212.61 USD 1.52 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TEL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.00, а максимальная — 213.29.
Следите за динамикой TE Connectivity Ltd New Switzerland Registered Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TEL
- TDV: Technology Dashboard For September
- OSIS vs. TEL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Deutsche Bank понижает рейтинг Telenor до "держать" после роста на 26% с начала года
- Deutsche Bank downgrades Telenor to “hold” after 26% YTD rally
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Акции Te Connectivity достигли исторического максимума в $212,89
- Te Connectivity stock hits all-time high at 212.89 USD
- TE Connectivity declares quarterly dividend of $0.71 per share
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- Here's Why TE Connectivity (TEL) is a Strong Growth Stock
- Implied Volatility Surging for TE Connectivity Stock Options
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- Top ROE Stocks to Buy as AI Rally Propels Markets to Record Highs
- Acquisitions Shaping Up Amphenol's Growth Trajectory: What's Ahead?
- UBS downgrades Globe Telecom stock to Neutral on regulatory concerns
- RF Industries' Backlog Continues to Grow: Can it Spark a Comeback?
- Why Is TE Connectivity (TEL) Down 2.6% Since Last Earnings Report?
- RF Industries Plunges 25% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
- Why TE Connectivity (TEL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Дневной диапазон
210.00 213.29
Годовой диапазон
116.30 215.22
- Предыдущее закрытие
- 211.09
- Open
- 211.68
- Bid
- 212.61
- Ask
- 212.91
- Low
- 210.00
- High
- 213.29
- Объем
- 2.959 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- 50.15%
- Годовое изменение
- 41.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.