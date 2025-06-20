TCHI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi 26.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.50 - 27.01 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.79 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 159 değerine ulaştı. TCHI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi şu anda 26.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 43.23% ve USD değerlerini izler. TCHI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TCHI hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisselerini şu anki 26.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.54 ve Ask 26.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 159 ve günlük değişim oranı -1.74% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TCHI fiyat hareketlerini takip edin.

TCHI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.77 - 27.50 ve mevcut fiyatı 26.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.54 veya Ask 26.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.15% ve 6 aylık değişim oranı 44.00% değerlerini karşılaştırır. TCHI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi yıllık olarak 27.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.77 - 27.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.79 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI China Multisector Tech ETF performansını takip edin.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.77 - 27.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TCHI fiyat hareketlerini izleyin.