- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
El tipo de cambio de TCHI de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.50, mientras que el máximo ha alcanzado 27.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI China Multisector Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCHI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TCHI hoy?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) se evalúa hoy en 26.54. El instrumento se negocia dentro de 26.50 - 27.01; el cierre de ayer ha sido 26.79 y el volumen comercial ha alcanzado 159. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TCHI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF se evalúa actualmente en 26.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 43.23% y USD. Monitoree los movimientos de TCHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TCHI?
Puede comprar acciones de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) al precio actual de 26.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.54 o 26.84, mientras que 159 y -1.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TCHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TCHI?
Invertir en iShares MSCI China Multisector Tech ETF implica tener en cuenta el rango anual 15.77 - 27.50 y el precio actual 26.54. Muchos comparan 0.15% y 44.00% antes de colocar órdenes en 26.54 o 26.84. Estudie los cambios diarios de precios de TCHI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
El precio más alto de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) en el último año ha sido 27.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.77 - 27.50, una comparación con 26.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI China Multisector Tech ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) para el año ha sido 15.77. La comparación con los actuales 26.54 y 15.77 - 27.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TCHI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TCHI?
En el pasado, iShares MSCI China Multisector Tech ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.79 y 43.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.79
- Open
- 27.01
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.50
- High
- 27.01
- Volumen
- 159
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- 0.15%
- Cambio a 6 meses
- 44.00%
- Cambio anual
- 43.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%