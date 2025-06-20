- Übersicht
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
Der Wechselkurs von TCHI hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.50 bis zu einem Hoch von 27.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI China Multisector Tech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TCHI heute?
Die Aktie von iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) notiert heute bei 26.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.50 - 27.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.79 und das Handelsvolumen erreichte 159. Das Live-Chart von TCHI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TCHI Dividenden?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF wird derzeit mit 26.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 43.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TCHI zu verfolgen.
Wie kaufe ich TCHI-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) zum aktuellen Kurs von 26.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.54 oder 26.84 platziert, während 159 und -1.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TCHI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TCHI-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI China Multisector Tech ETF müssen die jährliche Spanne 15.77 - 27.50 und der aktuelle Kurs 26.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.15% und 44.00%, bevor sie Orders zu 26.54 oder 26.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TCHI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) im vergangenen Jahr lag bei 27.50. Innerhalb von 15.77 - 27.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI China Multisector Tech ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) im Laufe des Jahres betrug 15.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.54 und der Spanne 15.77 - 27.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TCHI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TCHI statt?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.79 und 43.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.79
- Eröffnung
- 27.01
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Tief
- 26.50
- Hoch
- 27.01
- Volumen
- 159
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 0.15%
- 6-Monatsänderung
- 44.00%
- Jahresänderung
- 43.23%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%