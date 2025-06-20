TCHI股票今天的价格是多少？ iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票今天的定价为26.54。它在26.50 - 27.01范围内交易，昨天的收盘价为26.79，交易量达到159。TCHI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票是否支付股息？ iShares MSCI China Multisector Tech ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.23%和USD。实时查看图表以跟踪TCHI走势。

如何购买TCHI股票？ 您可以以26.54的当前价格购买iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而159和-1.74%显示市场活动。立即关注TCHI的实时图表更新。

如何投资TCHI股票？ 投资iShares MSCI China Multisector Tech ETF需要考虑年度范围15.77 - 27.50和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TCHI价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares MSCI China Multisector Tech ETF的最高价格是27.50。在15.77 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China Multisector Tech ETF的绩效。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最低价格是多少？ iShares MSCI China Multisector Tech ETF（TCHI）的最低价格为15.77。将其与当前的26.54和15.77 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。