TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
今日TCHI汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点26.50和高点27.01进行交易。
关注iShares MSCI China Multisector Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCHI新闻
常见问题解答
TCHI股票今天的价格是多少？
iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票今天的定价为26.54。它在26.50 - 27.01范围内交易，昨天的收盘价为26.79，交易量达到159。TCHI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI China Multisector Tech ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.23%和USD。实时查看图表以跟踪TCHI走势。
如何购买TCHI股票？
您可以以26.54的当前价格购买iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而159和-1.74%显示市场活动。立即关注TCHI的实时图表更新。
如何投资TCHI股票？
投资iShares MSCI China Multisector Tech ETF需要考虑年度范围15.77 - 27.50和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TCHI价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI China Multisector Tech ETF的最高价格是27.50。在15.77 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China Multisector Tech ETF的绩效。
iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI China Multisector Tech ETF（TCHI）的最低价格为15.77。将其与当前的26.54和15.77 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TCHI股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI China Multisector Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.79和43.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.79
- 开盘价
- 27.01
- 卖价
- 26.54
- 买价
- 26.84
- 最低价
- 26.50
- 最高价
- 27.01
- 交易量
- 159
- 日变化
- -0.93%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- 44.00%
- 年变化
- 43.23%
