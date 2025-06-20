报价部分
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF

26.54 USD 0.25 (0.93%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TCHI汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点26.50和高点27.01进行交易。

关注iShares MSCI China Multisector Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TCHI股票今天的价格是多少？

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票今天的定价为26.54。它在26.50 - 27.01范围内交易，昨天的收盘价为26.79，交易量达到159。TCHI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI China Multisector Tech ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.23%和USD。实时查看图表以跟踪TCHI走势。

如何购买TCHI股票？

您可以以26.54的当前价格购买iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而159和-1.74%显示市场活动。立即关注TCHI的实时图表更新。

如何投资TCHI股票？

投资iShares MSCI China Multisector Tech ETF需要考虑年度范围15.77 - 27.50和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TCHI价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI China Multisector Tech ETF的最高价格是27.50。在15.77 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China Multisector Tech ETF的绩效。

iShares MSCI China Multisector Tech ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI China Multisector Tech ETF（TCHI）的最低价格为15.77。将其与当前的26.54和15.77 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCHI股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI China Multisector Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.79和43.23%中可见。

日范围
26.50 27.01
年范围
15.77 27.50
前一天收盘价
26.79
开盘价
27.01
卖价
26.54
买价
26.84
最低价
26.50
最高价
27.01
交易量
159
日变化
-0.93%
月变化
0.15%
6个月变化
44.00%
年变化
43.23%
