TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
Курс TCHI за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 27.01.
Следите за динамикой iShares MSCI China Multisector Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TCHI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TCHI сегодня?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.50 - 27.01, вчерашнее закрытие составило 26.79, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TCHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.23% и USD. Отслеживайте движения TCHI на графике в реальном времени.
Как купить акции TCHI?
Вы можете купить акции iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 159 и -1.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TCHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TCHI?
Инвестирование в iShares MSCI China Multisector Tech ETF предполагает учет годового диапазона 15.77 - 27.50 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 0.15% и 44.00% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены TCHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) за последний год составила 27.50. Акции заметно колебались в пределах 15.77 - 27.50, сравнение с 26.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI China Multisector Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) за год составила 15.77. Сравнение с текущими 26.54 и 15.77 - 27.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TCHI?
В прошлом iShares MSCI China Multisector Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.79 и 43.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.79
- Open
- 27.01
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.50
- High
- 27.01
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 44.00%
- Годовое изменение
- 43.23%
