Курс TCHI за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 27.01.

Следите за динамикой iShares MSCI China Multisector Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.