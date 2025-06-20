クォートセクション
通貨 / TCHI
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF

26.54 USD 0.25 (0.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCHIの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり26.50の安値と27.01の高値で取引されました。

iShares MSCI China Multisector Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TCHI株の現在の価格は？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株価は本日26.54です。26.50 - 27.01内で取引され、前日の終値は26.79、取引量は159に達しました。TCHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの現在の価格は26.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は43.23%やUSDにも注目します。TCHIの動きはライブチャートで確認できます。

TCHI株を買う方法は？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株は現在26.54で購入可能です。注文は通常26.54または26.84付近で行われ、159や-1.74%が市場の動きを示します。TCHIの最新情報はライブチャートで確認できます。

TCHI株に投資する方法は？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFへの投資では、年間の値幅15.77 - 27.50と現在の26.54を考慮します。注文は多くの場合26.54や26.84で行われる前に、0.15%や44.00%と比較されます。TCHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株の最高値は？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの過去1年の最高値は27.50でした。15.77 - 27.50内で株価は大きく変動し、26.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China Multisector Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株の最低値は？

iShares MSCI China Multisector Tech ETF(TCHI)の年間最安値は15.77でした。現在の26.54や15.77 - 27.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TCHIの動きはライブチャートで確認できます。

TCHIの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI China Multisector Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.79、43.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.50 27.01
1年のレンジ
15.77 27.50
以前の終値
26.79
始値
27.01
買値
26.54
買値
26.84
安値
26.50
高値
27.01
出来高
159
1日の変化
-0.93%
1ヶ月の変化
0.15%
6ヶ月の変化
44.00%
1年の変化
43.23%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待