TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
TCHIの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり26.50の安値と27.01の高値で取引されました。
iShares MSCI China Multisector Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCHI News
よくあるご質問
TCHI株の現在の価格は？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株価は本日26.54です。26.50 - 27.01内で取引され、前日の終値は26.79、取引量は159に達しました。TCHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの現在の価格は26.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は43.23%やUSDにも注目します。TCHIの動きはライブチャートで確認できます。
TCHI株を買う方法は？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株は現在26.54で購入可能です。注文は通常26.54または26.84付近で行われ、159や-1.74%が市場の動きを示します。TCHIの最新情報はライブチャートで確認できます。
TCHI株に投資する方法は？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFへの投資では、年間の値幅15.77 - 27.50と現在の26.54を考慮します。注文は多くの場合26.54や26.84で行われる前に、0.15%や44.00%と比較されます。TCHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株の最高値は？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの過去1年の最高値は27.50でした。15.77 - 27.50内で株価は大きく変動し、26.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China Multisector Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI China Multisector Tech ETFの株の最低値は？
iShares MSCI China Multisector Tech ETF(TCHI)の年間最安値は15.77でした。現在の26.54や15.77 - 27.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TCHIの動きはライブチャートで確認できます。
TCHIの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI China Multisector Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.79、43.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.79
- 始値
- 27.01
- 買値
- 26.54
- 買値
- 26.84
- 安値
- 26.50
- 高値
- 27.01
- 出来高
- 159
- 1日の変化
- -0.93%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- 44.00%
- 1年の変化
- 43.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%