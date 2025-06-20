- Panoramica
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
Il tasso di cambio TCHI ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.70 e ad un massimo di 27.01.
Segui le dinamiche di iShares MSCI China Multisector Tech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TCHI oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI China Multisector Tech ETF sono prezzate a 26.70. Viene scambiato all'interno di 26.70 - 27.01, la chiusura di ieri è stata 26.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TCHI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI China Multisector Tech ETF pagano dividendi?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF è attualmente valutato a 26.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 44.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TCHI.
Come acquistare azioni TCHI?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI China Multisector Tech ETF al prezzo attuale di 26.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.70 o 27.00, mentre 45 e -1.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TCHI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TCHI?
Investire in iShares MSCI China Multisector Tech ETF implica considerare l'intervallo annuale 15.77 - 27.50 e il prezzo attuale 26.70. Molti confrontano 0.75% e 44.87% prima di effettuare ordini su 26.70 o 27.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TCHI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI China Multisector Tech ETF nell'ultimo anno è stato 27.50. All'interno di 15.77 - 27.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI China Multisector Tech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) nel corso dell'anno è stato 15.77. Confrontandolo con gli attuali 26.70 e 15.77 - 27.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TCHI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TCHI?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.79 e 44.09%.
- Chiusura Precedente
- 26.79
- Apertura
- 27.01
- Bid
- 26.70
- Ask
- 27.00
- Minimo
- 26.70
- Massimo
- 27.01
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- 0.75%
- Variazione Semestrale
- 44.87%
- Variazione Annuale
- 44.09%
- 4.651%