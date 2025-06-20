- Visão do mercado
TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
A taxa do TCHI para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.50 e o mais alto foi 27.01.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI China Multisector Tech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TCHI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TCHI hoje?
Hoje iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) está avaliado em 26.54. O instrumento é negociado dentro de 26.50 - 27.01, o fechamento de ontem foi 26.79, e o volume de negociação atingiu 159. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TCHI em tempo real.
As ações de iShares MSCI China Multisector Tech ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI China Multisector Tech ETF está avaliado em 26.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 43.23% e USD. Monitore os movimentos de TCHI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TCHI?
Você pode comprar ações de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) pelo preço atual 26.54. Ordens geralmente são executadas perto de 26.54 ou 26.84, enquanto 159 e -1.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TCHI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TCHI?
Investir em iShares MSCI China Multisector Tech ETF envolve considerar a faixa anual 15.77 - 27.50 e o preço atual 26.54. Muitos comparam 0.15% e 44.00% antes de enviar ordens em 26.54 ou 26.84. Estude as mudanças diárias de preço de TCHI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
O maior preço de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) no último ano foi 27.50. As ações oscilaram bastante dentro de 15.77 - 27.50, e a comparação com 26.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI China Multisector Tech ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI China Multisector Tech ETF?
O menor preço de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) no ano foi 15.77. A comparação com o preço atual 26.54 e 15.77 - 27.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TCHI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TCHI?
No passado iShares MSCI China Multisector Tech ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.79 e 43.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.79
- Open
- 27.01
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.50
- High
- 27.01
- Volume
- 159
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- 0.15%
- Mudança de 6 meses
- 44.00%
- Mudança anual
- 43.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.734%
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%